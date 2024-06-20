Практика судів
  1. В Україні

На Волині посадовець та підприємець нажились на 2,2 млн грн на ремонті оборонних об’єктів, - ДБР

11:53, 20 червня 2024
Через махінації місцевому бюджету було завдано збитків на понад 2,2 млн грн.
На Волині посадовець та підприємець нажились на 2,2 млн грн на ремонті оборонних об’єктів, - ДБР
Фото: ДБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці викрили начальника квартирно-експлуатаційного відділу одного з міст Волинської області та директора приватного підприємства, які обікрали місцевий бюджет на понад 2,2 млн грн.

За даними Державного бюро розслідувань, торік восени квартирно-експлуатаційний відділ уклав 4 договори з приватним підприємством на ремонт приміщень, що використовуються для потреб одного зі збройних формувань регіону. На ці роботи було виділено субвенцію на майже 10 млн грн.

Проте посадовець з підрядником вирішили частину коштів покласти до власних кишень. До актів виконаних робіт директор підприємства впродовж 2023 року вносив неправдиві дані: завищував вартість матеріалів, вписував роботи, яких насправді підприємство не виконувало.

За інформацією ДБР, начальник КЕВ підписував сфальсифіковані акти виконаних робіт, після чого кошти надходили на рахунки підприємства. Таким чином місцевому бюджету було завдано збитків на понад 2,2 млн грн.

Наразі начальнику КЕВ оголосили підозру у недбалому ставленні до військової служби. Керівника підприємства підозрюють у службовому підробленні та привласненні майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Використання Міноборони інформаційних систем США не потребуватиме додаткових процедур підтвердження відповідності в Україні – Кабмін

Кабмін встановив, що для використання Міністерством оборони інформаційних чи електронних комунікаційних систем США не потребує додаткових процедур із підтвердження відповідності, які діють для інших систем.

Нового директора Бюро економічної безпеки обиратиме комісія, де міжнародні експерти матимуть вирішальний голос – Рада ухвалила закон

Текст законопроекту про Бюро економічної безпеки був погоджений з міжнародними партнерами.

Концентрувати зусилля варто не на політичному процесі, а на слідчих діях: директор НАБУ Семен Кривонос пояснив, чому не відвідає засідання Комітету, який очолює Анастасія Радіна

Пропозиція публічного обговорення досудового розслідування до його завершення є передчасною, зазначив Семен Кривонос.

Парламентська ТСК розглянула питання, чому чоловіків до 25 років можуть мобілізувати

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради заслухала проблему з мобілізацією чоловіків до 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були в свій час визнані обмежено придатними.

ДП «Дія» оголосило тендери на 9,79 млн грн і 6,15 млн грн, пов’язані, у тому числі, з обслуговуванням системи для доступу до Електронного кабінету військовозобов’язаного

Адміністратором інформаційно-комунікаційної системи для доступу до Електронного кабінету військовозобов’язаного, судячи з оголошених тендерів, є держпідприємство «Дія».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Новов
    Сергій Новов
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду