На Волині посадовець та підприємець нажились на 2,2 млн грн на ремонті оборонних об’єктів, - ДБР

Через махінації місцевому бюджету було завдано збитків на понад 2,2 млн грн.

Фото: ДБР

Правоохоронці викрили начальника квартирно-експлуатаційного відділу одного з міст Волинської області та директора приватного підприємства, які обікрали місцевий бюджет на понад 2,2 млн грн.

За даними Державного бюро розслідувань, торік восени квартирно-експлуатаційний відділ уклав 4 договори з приватним підприємством на ремонт приміщень, що використовуються для потреб одного зі збройних формувань регіону. На ці роботи було виділено субвенцію на майже 10 млн грн.

Проте посадовець з підрядником вирішили частину коштів покласти до власних кишень. До актів виконаних робіт директор підприємства впродовж 2023 року вносив неправдиві дані: завищував вартість матеріалів, вписував роботи, яких насправді підприємство не виконувало.

За інформацією ДБР, начальник КЕВ підписував сфальсифіковані акти виконаних робіт, після чого кошти надходили на рахунки підприємства. Таким чином місцевому бюджету було завдано збитків на понад 2,2 млн грн.

Наразі начальнику КЕВ оголосили підозру у недбалому ставленні до військової служби. Керівника підприємства підозрюють у службовому підробленні та привласненні майна.

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