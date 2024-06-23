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Наруга над могилами Героїв України: 60-річну підозрювану помістили у психіатричну лікарню

16:37, 23 червня 2024
Підозрювану у вандалізмі на могилах воїнів помістили до психлікарні на 60 днів.
Наруга над могилами Героїв України: 60-річну підозрювану помістили у психіатричну лікарню
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Жінку, яку підозрюють у вандалізмі на могилах загиблих воїнів, помістили до психіатричної лікарні на 60 діб. Про це передає Суспільне, посилаючись на Київську міську прокуратуру.

Раніше 60-річній жінці повідомили про підозру у нарузі над могилами захисників України з хуліганських мотивів (ч. 3 ст. 297 КК України). Згідно з даними слідства, 20 червня у Києві на території Аскольдової могили підозрювана вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним «Да Вінчі»Андрія Пильщикова з позивним «Джус», та Павла Петриченка. Жінка нанесла більше 20 ударів палицею по могилах, зірвала та поламала пам’ятні таблички, а також розбила лампадки.

Прокурори звернулися до суду з клопотанням про примусове поміщення підозрюваної до закладу з надання психіатричної допомоги. Печерський районний суд задовольнив клопотання, постановивши помістити підозрювану до психіатричної лікарні на 60 днів, до 19 серпня.

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