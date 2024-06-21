Наруга над могилами захисників України: 60-річній жінці повідомлено про підозру

60-річну жінку підозрюють у вандалізмі на могилах трьох Героїв України на Аскольдовій могилі.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва, 60-річній жінці повідомлено про підозру у нарузі над могилами захисників України з хуліганських мотивів (ч. 3 ст. 297 КК України).

Згідно з даними слідства, 20 червня у Києві на території Аскольдової могили підозрювана вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним «Да Вінчі», Андрія Пильщикова з позивним «Джус», та Павла Петриченка. Жінка нанесла більше 20 ударів палицею по могилах, зірвала та поламала пам’ятні таблички, а також розбила лампадки.

Правоохоронці оперативно розшукали і затримали підозрювану в порядку ст. 208 КПК України. Наразі готується клопотання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.