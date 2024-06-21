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Навчання в школах може розпочинатися з 10 години взимку — Оксен Лісовий

15:04, 21 червня 2024
Оксен Лісовий зазначив, що в школах не будуть розпочинати навчальний рік раніше.
Навчання в школах може розпочинатися з 10 години взимку — Оксен Лісовий
Фото: 24tv.ua
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Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що у зимовий період буде запроваджено ряд заходів щодо проведення навчального процесу. Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, в крайніх випадках можливе повернення до змішаного навчання в школах.

«Зокрема, онлайнового навчання в якихось пікових складних періодах», - сказав Лісовий.

Він зазначив, що є два підходи до проведення навчального процесу.

«Ми працюємо з графіками навчання. Сьогодні заклади вищої освіти, профтехосвіти мають розпочати навчальний рік раніше – в теплий сезон. Повинні зробити більші канікули зимові і завершити навчальний рік пізніше», - сказав він.

Також Лісовий додав, що в школах не будуть розпочинати навчальний рік раніше.

«Ми будемо працювати з розкладами занять, зміщуючи, там де це можливо, де немає позмінного навчання, початок занять в школі на 10 годину. Зараз працюємо над цими рекомендаціями»,- заявив він в парламенті.

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