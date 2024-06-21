Як зустрічають збірну України з футболу в німецькому Дюссельдорфі: відео

Збірна України з футболу прибула до Дюссельдорфа, де зіграє матч другого туру Євро-2024 проти Словаччини.
На вулицях Дюссельдорфа вже відчувається підтримка українських патріотів, які зібралися напередодні важливого матчу. Один з місцевих хлопчиків навіть кинув їм банку з пивом з вікна.
Нагадаємо, що матч другого туру групи E між збірними Словаччини та України відбудеться 21 червня о 16:00.
Джерело відео: Deutsche Welle
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