Как встречают сборную Украины по футболу в немецком Дюссельдорфе: видео

Сборная Украины прибыла в Дюссельдорф для матча со Словакией.

Сборная Украины по футболу прибыла в Дюссельдорф, где сыграет матч второго тура Евро-2024 против Словакии.

На улицах Дюссельдорфа уже чувствуется поддержка украинских патриотов, которые собрались накануне важного матча. Один из местных мальчиков даже бросил им банку с пивом из окна.

Напомним, что матч второго тура группы E между сборными Словакии и Украины состоится 21 июня в 16:00.

Источник видео: Deutsche Welle

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