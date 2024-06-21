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Как встречают сборную Украины по футболу в немецком Дюссельдорфе: видео

15:08, 21 июня 2024
Сборная Украины прибыла в Дюссельдорф для матча со Словакией.
Как встречают сборную Украины по футболу в немецком Дюссельдорфе: видео
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Сборная Украины по футболу прибыла в Дюссельдорф, где сыграет матч второго тура Евро-2024 против Словакии.

На улицах Дюссельдорфа уже чувствуется поддержка украинских патриотов, которые собрались накануне важного матча. Один из местных мальчиков даже бросил им банку с пивом из окна.

Напомним, что матч второго тура группы E между сборными Словакии и Украины состоится 21 июня в 16:00.

Источник видео: Deutsche Welle

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