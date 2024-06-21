Обучение в школах может начинаться с 10 часов зимой — Оксен Лисовой

Оксен Лисовой отметил, что в школах не будут начинать учебный год раньше.

Фото: 24tv.ua

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что в зимний период будет введен ряд мероприятий по проведению учебного процесса. Об этом он сказал во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

По его словам, в крайних случаях возможен возврат к смешанному обучению в школах.

«В частности, онлайновое обучение в каких-то пиковых сложных периодах», - сказал Лисовой.

Он отметил, что есть два подхода к проведению учебного процесса.

«Мы работаем с графиками обучения. Сегодня заведения высшего образования, профтехобразования должны начать учебный год раньше – в теплый сезон. Должны сделать большие зимние каникулы и завершить учебный год позже», - сказал он.

Также Лисовой добавил, что в школах не будут начинать учебный год раньше.

«Мы будем работать с расписаниями занятий, смещая там где это возможно, где нет посменного обучения, начало занятий в школе на 10 час. Сейчас работаем над этими рекомендациями», – заявил он в парламенте.

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