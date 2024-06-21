Надругательство над могилами защитников Украины: 60-летней женщине сообщено о подозрении

60-летнюю женщину подозревают в вандализме на могилах трех Героев Украины на Аскольдовой могиле.

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева, 60-летней женщине сообщено о подозрении в надругательстве над могилами защитников Украины по хулиганским мотивам (ч. 3 ст. 297 УК Украины).

Согласно данным следствия, 20 июня в Киеве на территории Аскольдовой могилы подозреваемая совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины - Дмитрия Коцюбайло с позывным «Да Винчи», Андрея Пильщикова с позывным «Джус», и Павла Петриченко. Женщина нанесла более 20 ударов палкой по могилам, сорвала и поломала памятные таблички, а также разбила лампадки.

Правоохранители оперативно разыскали и задержали подозреваемую в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас готовится ходатайство об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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