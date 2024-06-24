Смертельна ДТП в Одесі: 9-річний хлопчик загинув під колесами легковика

За даними поліції, хлопчик переходив дорогу у невстановленому для цього місці.

Джерело фото: od.npu.gov.ua

В неділю вдень на вулиці Михайла Грушевського в Одесі сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового автомобіля збив 9-річного хлопчика, який загинув на місці. Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

За попередніми даними, 35-річний водій автомобіля Toyоta наїхав на хлопчика, коли той перетинав дорогу у невстановленому для цього місці. Від отриманих травм дитина загинула на місці події.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в Одеській області, а також ювенальні поліцейські та патрульні. Водія перевіряють на стан сп’яніння.

Поліція продовжує встановлювати всі обставини цієї трагічної події, після чого їй буде надано правову кваліфікацію.

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