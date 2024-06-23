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У нерухомості декілька власників: хто має сплачувати податок

23:59, 23 червня 2024
Стало відомо, як нараховується податок на нерухоме майно, якщо об’єкт оподаткування перебуває у спільній сумісній власності.
У нерухомості декілька власників: хто має сплачувати податок
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Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснило, як нараховується податок на нерухоме майно, якщо об’єкт оподаткування перебуває у спільній сумісній власності.

Ті платники, які мають у спільній власності нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначають з-поміж усіх співвласників одного платника і подають таку інформацію до податкової служби.

Тоді нарахування з податку на нерухоме майно проводяться лише одному платникові.

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