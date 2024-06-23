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Анджей Дуда обговорить з Сі Цзіньпіном війну в Україні та ситуацію на польському кордоні

16:01, 23 червня 2024
Президент Польщі Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до Китаю, на порядку денному безпека та економічна співпраця.
Анджей Дуда обговорить з Сі Цзіньпіном війну в Україні та ситуацію на польському кордоні
Джерело фото: prezydent.pl
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Президент Польщі Анджей Дуда разом із дружиною Агатою Корнгаузер-Дудою прибув до Китаю з офіційним візитом. Основними темами переговорів стануть питання безпеки та економічної співпраці, зокрема торгівля. Про це повідомила канцелярія польського президента.

Президент Дуда під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном обговорить війну в Україні та гібридну атаку Білорусі на польський кордон, яка триває вже три роки, коли мігранти намагаються нелегально перетнути кордон. Дуда наголосив на важливості політичного складника візиту, підкреслюючи необхідність представити китайським партнерам безпекову ситуацію у східній Європі.

«Цей візит має велике значення для нашої безпеки в Європі. Ми знаємо, що Китай — наддержава, ми знаємо, що він має дружні стосунки не лише з Білоруссю, а й з росією, і росія сьогодні є агресором в Україні. І саме про це я хотів би поговорити з президентом Сі Цзіньпіном», — заявив Дуда.

24 червня президент Польщі проведе переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном, прем'єр-міністром Лі Цяном та головою постійного комітету китайського парламенту Чжао Леєм. Варшава також сподівається на збільшення китайських інвестицій у Польщу, особливо в аграрний сектор, щоб розширити експорт польської сільськогосподарської продукції на китайський ринок.

Під час візиту Дуда візьме участь у літньому Всесвітньому економічному форумі в Даляні та польсько-китайському економічному форумі в Шанхаї, де продовжить обговорення питань економічної співпраці та залучення інвестицій.

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