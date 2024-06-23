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Анджей Дуда обсудит с Си Цзиньпином войну в Украине и ситуацию на польской границе

16:01, 23 июня 2024
Президент Польши Анджей Дуда прибыл с официальным визитом в Китай, на повестке дня безопасность и экономическое сотрудничество.
Анджей Дуда обсудит с Си Цзиньпином войну в Украине и ситуацию на польской границе
Источник фото: prezydent.pl
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Президент Польши Анджей Дуда вместе с женой Агатой Корнгаузер-Дудой прибыл в Китай с официальным визитом. Основными темами переговоров станут вопросы безопасности и экономического сотрудничества, в частности торговля. Об этом сообщила канцелярия польского президента.

Президент Дуда во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином обсудит войну в Украине и гибридную атаку Беларуси на польскую границу, которая длится уже три года, когда мигранты пытаются нелегально пересечь границу. Дуда отметил важность политической составляющей визита, подчеркивая необходимость представить китайским партнерам ситуацию с безопасностью в восточной Европе.

«Этот визит имеет большое значение для нашей безопасности в Европе. Мы знаем, что Китай - сверхдержава, мы знаем, что он имеет дружеские отношения не только с Беларусью, но и с россией, и россия сегодня является агрессором в Украине. И именно об этом я хотел бы поговорить с президентом Си Цзиньпином», - заявил Дуда.

24 июня президент Польши проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, премьер-министром Ли Цяном и председателем постоянного комитета китайского парламента Чжао Леем. Варшава также надеется на увеличение китайских инвестиций в Польшу, особенно в аграрный сектор, чтобы расширить экспорт польской сельскохозяйственной продукции на китайский рынок.

Во время визита Дуда примет участие в летнем Всемирном экономическом форуме в Даляне и польско-китайском экономическом форуме в Шанхае, где продолжит обсуждение вопросов экономического сотрудничества и привлечения инвестиций.

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