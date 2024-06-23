В недвижимости несколько владельцев: кто должен платить налог

Главное управление ГНС во Львовской области разъяснило, как начисляется налог на недвижимое имущество, если объект налогообложения находится в общей совместной собственности.
Те плательщики, которые имеют в общей собственности недвижимое имущество, отличное от земельного участка, определяют среди всех совладельцев одного плательщика и представляют такую информацию в налоговую службу.
Тогда начисления по налогу на недвижимое имущество производятся только одному плательщику.
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