В недвижимости несколько владельцев: кто должен платить налог

Стало известно, как начисляется налог на недвижимое имущество, если объект налогообложения находится в совместной собственности.

Главное управление ГНС во Львовской области разъяснило, как начисляется налог на недвижимое имущество, если объект налогообложения находится в общей совместной собственности.

Те плательщики, которые имеют в общей собственности недвижимое имущество, отличное от земельного участка, определяют среди всех совладельцев одного плательщика и представляют такую ​​информацию в налоговую службу.

Тогда начисления по налогу на недвижимое имущество производятся только одному плательщику.

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