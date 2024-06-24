Смертельное ДТП в Одессе: 9-летний мальчик погиб под колесами легковушки

По данным полиции, мальчик переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

Источник фото: od.npu.gov.ua

В воскресенье днем на улице Михаила Грушевского в Одессе произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля сбил 9-летнего мальчика, который погиб на месте. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Тоуота наехал на мальчика, когда тот пересекал дорогу в неустановленном для этого месте. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Одесской области, а также ювенальные полицейские и патрульные. Водителя проверяют на состояние опьянения.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства этого трагического события, после чего ей будет дана правовая квалификация.

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