Смертельное ДТП в Одессе: 9-летний мальчик погиб под колесами легковушки

В воскресенье днем на улице Михаила Грушевского в Одессе произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля сбил 9-летнего мальчика, который погиб на месте. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.
По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Тоуота наехал на мальчика, когда тот пересекал дорогу в неустановленном для этого месте. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Одесской области, а также ювенальные полицейские и патрульные. Водителя проверяют на состояние опьянения.
Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства этого трагического события, после чего ей будет дана правовая квалификация.
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