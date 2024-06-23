Під Києвом у квартирі багатоповерхівки вибух павербанка спричинив пожежу

Вибух стався під час заряджання павербанка.

Джерело фото: pol.kyivregion

У неділю, 23 червня, в одному з житлових комплексів у селі Софіївська Борщагівка на Київщині стався вибух у квартирі багатоповерхівки, спричинений необережністю господаря під час заряджання павербанка. Про це повідомила поліція Київської області.

Інцидент стався близько 3:27 ранку на восьмому поверсі. За попередніми даними, 35-річний власник квартири поставив заряджатися павербанк, який вибухнув і спричинив пожежу. Чоловік отримав незначні опіки руки.

Пожежу швидко ліквідували працівники ДСНС, але житлове приміщення повністю вигоріло. Також пошкоджено балкон квартири на дев'ятому поверсі.

Правоохоронці наразі встановлюють всі обставини події.

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