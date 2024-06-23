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Как будут действовать графики отключений света 24 июня

17:13, 23 июня 2024
С 19:00 до 23:00 объем ограничений электроэнергии будет больше.
Как будут действовать графики отключений света 24 июня
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Украинский оператор системы передачи электроэнергии НЭК «Укрэнерго» сообщил, что в понедельник, 24 июня, будет применять графики почасовых отключений электроснабжения в течение всех суток с 00:00 до 24:00.

В частности, с 19:00 до 23:00 планируется увеличенный объем ограничений электроснабжения.

Причиной таких мер является рост потребления электроэнергии в начале рабочей недели, а также сложная энергетическая ситуация в стране после массированных кибератак со стороны россии.

Ранее в ДТЭК Киевские электросети объяснили, можно ли в новостройках, где все работает на электричестве, реже отключать свет.

Также известно, почему в Киеве больше отключений, чем в Украине.

Кроме того, украинцев, живущих в многоквартирных домах, призывают переехать из-за сложной ситуации с электроснабжением зимой.

А еще сообщалось, какие приборы наиболее электрозатратны.

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