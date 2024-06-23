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Україна отримала американську передову легку гаубицю САУ 2-CT Hawkeye

19:19, 23 червня 2024
Україна успішно протестувала у бойових умовах американську САУ 2-CT Hawkeye.
Україна отримала американську передову легку гаубицю САУ 2-CT Hawkeye
Джерело фото: Defense Blog
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Українська армія отримала й успішно протестувала нову самохідну артилерійську установку (САУ) 2-CT Hawkeye, розроблену компаніями AM General і Mandus Group. Про це повідомив директор програми AM General Майк Еванс, пише Defense Blog.

САУ 2-CT Hawkeye, повна назва якої «2-CT Hawkeye Mobile Howitzer System», була доставлена до України в квітні цього року і негайно випробувана у реальних бойових умовах вже в травні. Попередньо бійці, які оперували новою технікою, пройшли двотижневу підготовку, а потім ще тиждень відводили на тестування.

САУ 2-CT Hawkeye базується на платформі Humvee і обладнана гарматою М20 з технологією м'якої віддачі SRT, що забезпечує машині стійкість під час стрільби і після низки використань. Вона також оснащена сучасною цифровою системою управління вогнем, що дозволяє швидко розгортатися за 90 секунд і досягати скорострільності 8 пострілів у перші три хвилини.

Однією з особливостей САУ є її здатність стріляти на відстань до 11,6 км звичайними снарядами і до 19,5 км активно-реактивними. Ця техніка має велике значення в контексті контрбатарейної боротьби, дозволяючи відведення після стрільби і уникаючи вогню у відповідь.

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