Зеленський вимагає реакції від міжнародних союзників після обстрілу Харкова

В результаті російського обстрілу по Харкову постраждали 11 людей віком від 15 до 63 років.

Джерело фото: Міненерго

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів надати підтримку в боротьбі з російською агресією після обстрілу міста Харкова, який стався у неділю, 23 червня.

За словами Зеленського, обстріли російських військових призвели до одного загиблого та 11 поранених. Удари керованими авіаційними бомбами спричинили значні матеріальні збитки, включаючи зупинку метрополітену та знеструмлення частини міста.

«Ми все обовʼязково відновимо та повернемо до нормального стану. Максимум роботи для того, щоб позбавити росіян змоги тероризувати наші міста. Сучасна ППО для України, сильна бойова авіація, далекобійна зброя й достатня рішучість партнерів – це те, що точно зможе зупинити російських терористів», - зазначив Зеленський.

В ОВА підтвердили, що серед поранених є двоє підлітків. Станом на зараз загалом постраждали 11 людей віком від 15 до 63 років.

Наразі половина міста знаходиться без електропостачання, інженери працюють над відновленням електромережі.

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