Практика судів
  1. В Україні

Зеленський вимагає реакції від міжнародних союзників після обстрілу Харкова

18:07, 23 червня 2024
В результаті російського обстрілу по Харкову постраждали 11 людей віком від 15 до 63 років.
Зеленський вимагає реакції від міжнародних союзників після обстрілу Харкова
Джерело фото: Міненерго
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів надати підтримку в боротьбі з російською агресією після обстрілу міста Харкова, який стався у неділю, 23 червня.

За словами Зеленського, обстріли російських військових призвели до одного загиблого та 11 поранених. Удари керованими авіаційними бомбами спричинили значні матеріальні збитки, включаючи зупинку метрополітену та знеструмлення частини міста.

«Ми все обовʼязково відновимо та повернемо до нормального стану. Максимум роботи для того, щоб позбавити росіян змоги тероризувати наші міста. Сучасна ППО для України, сильна бойова авіація, далекобійна зброя й достатня рішучість партнерів – це те, що точно зможе зупинити російських терористів», - зазначив Зеленський.

В ОВА підтвердили, що серед поранених є двоє підлітків. Станом на зараз загалом постраждали 11 людей віком від 15 до 63 років.

Наразі половина міста знаходиться без електропостачання, інженери працюють над відновленням електромережі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада визначила нові грошові межі для віднесення справ до малозначних

Парламент встановив нові граничні суми для визначення малозначних справ у ЦПК та справ незначної складності у КАСУ – закон прийнято в цілому.

Сума відшкодування за цивільним позовом у кримінальному провадженні не обов’язково має збігатися з розміром завданої злочином шкоди – Верховний Суд

Заподіяна злочином шкода як обставина, що впливає на його кваліфікацію, та відшкодування збитків як спосіб захисту порушеного цивільного права і компенсаційний механізм відрізняються за правовими наслідками – Верховний Суд

Використання Міноборони інформаційних систем США не потребуватиме додаткових процедур підтвердження відповідності в Україні – Кабмін

Кабмін встановив, що для використання Міністерством оборони інформаційних чи електронних комунікаційних систем США не потребує додаткових процедур із підтвердження відповідності, які діють для інших систем.

Народні депутати схвалили законопроект про Військову поліцію, яка матиме право проникати до житла в певних випадках

Військова поліція зможе здійснювати оперативно-розшукову діяльність і у невідкладних випадках, пов'язаних з безпосереднім переслідуванням осіб, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури.

Доплата за роботу в зоні ЧАЕС не враховується до складових для перерахунку пенсій – Верховний Суд

Верховний Суд визначив, чи включається доплата за роботу в зоні Чорнобильської АЕС у складові грошового забезпечення для перерахунку пенсій.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Анастасія Радіна
    Анастасія Радіна
    голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики
  • Олександр Палінчак
    Олександр Палінчак
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ігор Мустеца
    Ігор Мустеца
    заступник Генерального прокурора України
  • Юлія Федулеєва
    Юлія Федулеєва
    суддя Київського районного суду м. Одеси