Який розмір вікової надбавки отримують пенсіонери у 2024 році: подробиці ПФУ

Українські пенсіонери отримують надбавки до пенсій залежно від віку та розміру виплат.

Джерело фото: to4ka.fun

Законодавство України передбачає, що пенсіонерам, які досягли 70 років, автоматично призначаються вікові надбавки до основної пенсії. Розмір цих надбавок залежить від віку особи і збільшується кожні 5 років.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, відповідно до законодавства, пенсіонерам нараховуються такі вікові надбавки:

Особам від 70 до 74 років включно призначається до 300 гривень щомісяця.

Особам від 75 до 79 років надається надбавка до 456 гривень.

Особи від 80 років отримують вікову надбавку до 570 гривень щомісяця.

Ці доплати пенсіонери отримують починаючи з місяця, коли вони досягли відповідного віку. Процес призначення автоматичний, тому додатково звертатись до Пенсійного фонду не потрібно.

Варто відзначити, що вікову надбавку не призначають особам, чия загальна сума пенсії перевищує 10 340,35 гривень.

Нагадаємо, з 1 квітня пенсіонерам, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки, проведено автоматичний перерахунок пенсії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.