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Менше 4 годин світла на добу: у ДТЕК вимагають виконати умови, щоб уникнути найгірших сценаріїв

19:27, 23 червня 2024
Виконавчий директор ДТЕК заявив про критичний стан енергетики в Україні за 120 днів до зими.
Менше 4 годин світла на добу: у ДТЕК вимагають виконати умови, щоб уникнути найгірших сценаріїв
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Виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук висловив обурення станом української енергосистеми та висунув умови, які необхідно виконати, щоб уникнути найгірших сценаріїв перед наближенням зими. Про це він заявив в інтерв'ю для CNN.

Сахарук зазначив, що урядовці та керівники енергетичних компаній визнали неможливість повного уникнення відключень електроенергії цього опалювального сезону. Основною метою зараз є лише мінімізація їх кількості.

«Якщо ми не відновимо існуючі пошкоджені станції, якщо ми не покращимо пропускну спроможність інтерконекторів, якщо ми не побудуємо ці розподілені генератори, принаймні в деяких місцях... тоді люди матимуть світло менше чотирьох годин на добу», - підкреслив він.

Директор ДТЕК закликав енергетичні компанії розпочати негайні дії, оскільки до початку опалювального сезону залишилося всього 120 днів.

«До початку опалювального сезону залишилося 120 днів, - попередив директор ДТЕК. - Це не може бути звичайним бізнесом», - підсумував Дмитро Сахарук.

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