Менше 4 годин світла на добу: у ДТЕК вимагають виконати умови, щоб уникнути найгірших сценаріїв

Виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук висловив обурення станом української енергосистеми та висунув умови, які необхідно виконати, щоб уникнути найгірших сценаріїв перед наближенням зими. Про це він заявив в інтерв'ю для CNN.
Сахарук зазначив, що урядовці та керівники енергетичних компаній визнали неможливість повного уникнення відключень електроенергії цього опалювального сезону. Основною метою зараз є лише мінімізація їх кількості.
«Якщо ми не відновимо існуючі пошкоджені станції, якщо ми не покращимо пропускну спроможність інтерконекторів, якщо ми не побудуємо ці розподілені генератори, принаймні в деяких місцях... тоді люди матимуть світло менше чотирьох годин на добу», - підкреслив він.
Директор ДТЕК закликав енергетичні компанії розпочати негайні дії, оскільки до початку опалювального сезону залишилося всього 120 днів.
«До початку опалювального сезону залишилося 120 днів, - попередив директор ДТЕК. - Це не може бути звичайним бізнесом», - підсумував Дмитро Сахарук.
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