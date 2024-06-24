Выплаты раненым военным: как работает система социального обеспечения

Украинским защитникам предусмотрены выплаты во время лечения.

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Министерство обороны Украины продолжает обеспечивать социальную поддержку раненым военнослужащим во время пребывания на лечении. Согласно информации, опубликованной на сайте Департамента социального обеспечения Минобороны Украины, такие выплаты осуществляются в течение первых четырех месяцев.

Военнослужащим, которые находятся в больничных учреждениях или в отпуске для лечения по болезни, начисляется денежное обеспечение по последнему месту службы. Это происходит на основании заключения медицинского учреждения и решения командира воинской части. После четырех месяцев лечения выплаты осуществляются на основании дальнейших выводов врачей и военных руководителей.

Особое внимание уделяется выплатам дополнительного вознаграждения в размере 100 тысяч гривен для военнослужащих с тяжелыми ранениями. Это вознаграждение начисляется со дня получения ранения, включая период перемещения в больницу или пребывания в отпуске для лечения.

Система выплат рассчитана на поддержку военных во время их тяжелого периода лечения и восстановления здоровья, обеспечивая соответствующую социальную поддержку и материальное обеспечение.

Напомним, что при необходимости, получить протез в Украине можно бесплатно по государственной программе, которая реализуется Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью. Первоначально протезирование осуществляется военнослужащим, которые защищали Родину.

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