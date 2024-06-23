В Запорожье выставили на продажу самый большой в Украине бронзовый памятник Ленина

Средства пойдут на нужды Вооруженных Сил Украины.

Источник фото: Prozorro

Секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко объявила о начале продажи крупнейшей в Украине бронзовой скульптуры вождя российских большевиков Владимира Ленина.

«Громада! Стартовала продажа крупнейшей в Украине бронзовой скульптуры Ленина!», - написала Харченко в своем объявлении.

Отмечается, что все средства от продажи этой скульптуры и других элементов пойдут на поддержку украинских защитников, которые воюют против российской агрессии.

Объявление о продаже было размещено на тендерном портале Prozorro. Выставлены на продажу также другие бронзовые скульптуры, включая сталевара, колхозницу, электрика, инженера-строителя, а также большие и малые буквы.

«Демонтированная скульптура В.И. Ленина, скульптуры горельефа и буквы согласно данным химического анализа изготовлены из бронзы. Вес скульптуры В.И. Ленина составляет 12310 кг, общий вес скульптур горельефа - 7510,0 кг, больших букв («ЛЕНИН») 24, 36 кг, малых («Коммунизм - это советская власть плюс электрификация всей страны») - 34,74 кг», - говорится в сообщении.

Согласно информации из объявления, вес бронзовой скульптуры Ленина составляет 12310 кг, общий вес других скульптур и букв также значительный.

Начальная цена продажи скульптуры В.И. Ленина составляет 10 477 214,36 гривен.

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