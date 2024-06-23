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Стрельбы в Дагестане: неизвестные обстреляли синагогу, церковь и пост полиции

20:21, 23 июня 2024
Стрельбы произошли в российских Дербенте и Махачкале, в последнем ликвидированы двое нападавших.
Стрельбы в Дагестане: неизвестные обстреляли синагогу, церковь и пост полиции
Источник фото: volynnews
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Пропагандистские СМИ сообщают о серии нападений в российских городах Дербент и Махачкала Дагестана. Неизвестные лица из автоматического оружия обстреляли синагогу, церковь и пост полиции, сообщает российское МВД.

В Дербенте нападавшие атаковали два культовых сооружения, в результате чего произошла гибель одного полицейского. В Махачкале обстреляли уличный пост Дорожно-патрульной службы, что привело к смерти еще одного полицейского и ранению шести других правоохранителей. Сообщается, что среди гражданского населения пострадавших нет.

По данным российских Telegram-каналов Baza и Mash, также зафиксирована стрельба на российско-абхазской границе у реки Псоу, где произошла дуэль, которая привела к гибели одного человека и ранению другого.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил об активации плана «Перехват» и создании оперативного штаба для установления личностей нападавших. Он подчеркнул, что события в Дербенте и Махачкале направлены на дестабилизацию общественной ситуации.

Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил об убийстве священника в церкви в Дербенте и гибели охранника церкви в Махачкале. Еще один охранник был ранен во время нападения в Махачкале.

Кроме того, стало известно о ликвидации двух террористов, напавших на полицейских в Махачкале.

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