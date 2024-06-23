Отключение электроэнергии парализовало аэропорт Манчестера: рейсы отменяли или задерживали

Около 90 тысяч пассажиров пострадали из-за масштабного отключения электричества в аэропорту Манчестера.

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Все рейсы из аэропорта Манчестера в Великобритании были отменены или существенно задержаны из-за масштабного отключения электроэнергии. Об этом сообщает Sky News.

Сбой в электроснабжении повлиял не только на аэропорт, но и на многие другие объекты в прилегающих районах северо-запада Англии. Ожидается, что полеты возобновятся позже, поскольку персонал аэропорта прилагает усилия, чтобы минимизировать продолжительность перебоев.

Управляющий директор аэропорта Крис Вудруф отметил, что до 90 000 пассажиров пострадали из-за «неисправности кабеля, которая вызвала скачок напряжения и вывела из строя системы безопасности и проверку багажа».

С самого утра рейсы из терминалов 1 и 2 не могли вылететь, и некоторые из них пришлось перенаправить. Господин Вудруф выразил соболезнования пострадавшим пассажирам и подчеркнул важность предотвращения дальнейших сбоев.

«Когда терминалы 1 и 2 не могут отправлять пассажиров целое утро, это будет иметь последствия. И мне очень жаль, что это произошло, и сейчас мы заботимся о том, чтобы это влияние не распространилось на завтра», - сказал Вудруф.

Сейчас электроснабжение восстановлено, и аэропорт работает над тем, чтобы пассажиры, которые уже находятся в его помещениях, могли как можно быстрее отправиться на рейсы. Однако отмечается, что «перебои, вызванные отключением электроэнергии, означают, что в некоторых случаях багаж может не попасть на эти рейсы».

Из-за огромных очередей и задержек пассажиры, которые уже находятся в аэропорту, сталкиваются со значительными неудобствами и возможными отменами рейсов. Некоторые рейсы, прибывающие в Манчестер, перенаправляют в другие аэропорты, а на пограничном контроле наблюдаются задержки.

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