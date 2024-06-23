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ВСУ получат боеприпасы от Чехии до конца июня

21:15, 23 июня 2024
Первая партия боеприпасов в рамках «чешской инициативы» поступит в Украину до конца июня.
ВСУ получат боеприпасы от Чехии до конца июня
Источник фото: censor.net
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Украинские военные получат первую партию боеприпасов в рамках «чешской инициативы» до конца июня, как было запланировано. Об этом заявила министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова в эфире телеканала CNN Prima NEWS.

«Могу сказать, что первая партия действительно будет доставлена или доставляется, чтобы быть там (в Украине) до конца июня, как мы и обещали», - отметила Чернохова.

На вопрос о том, получили ли уже Вооруженные силы Украины амуницию, приобретенную в рамках чешской инициативы, Чернохова ответила, что не может раскрывать такую информацию из-за договоренностей с партнерами. Она пояснила, что Россия может попытаться выкупить эту амуницию в странах, которые не хотят становиться на сторону одной из сторон, чтобы помешать ее поставке в Украину. Также она отметила угрозу атак на склады боеприпасов, которые рф может осуществить, чтобы сорвать поставки.

Чернохова сообщила, что до сих пор заключены соглашения и меморандумы о взаимопонимании с 18 странами. Только на прошлой неделе она подписала соответствующий документ с коллегой из Исландии. Финансирование пока поступило от четырех-пяти стран.

Министр также признала, что некоторые боеприпасы могут быть не очень качественными, но перед отправкой в Украину их будут осматривать чешские специалисты и, при необходимости, ремонтировать.

«Мы продолжаем проект и должны еще многое предложить нашим партнерам», - подчеркнула Чернохова.

На прошлой неделе Чернохова посетила оружейные компании в Пардубицком крае, которые производят оружие для чешской армии и многих стран мира. Результаты посещения она планирует обсудить со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым в ближайшие недели.

«Наша помощь Украине не закончится», - заверила Чернохова.

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