Понедельник в Украине начнется с дождей – прогноз синоптика

Дожди сделают температуру воздуха более комфортной.

В понедельник, 24 июня, в некоторых регионах Украины ожидаются дожди, которые будут способствовать снижению температуры воздуха до более комфортного уровня. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в ночь на 24 июня грозовые дожди пройдут на юго-западе Украины, в частности в Одесской области и в Черновицкой области. Также осадки предполагаются на востоке страны.

В течение дня в понедельник грозовые дожди периодически ожидаются в северных регионах, включая Волынь и Ровенскую область. Вечером 24 июня дожди прогнозируются в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской и Приазовье.

Диденко отметила, что температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах комфортных +22...+28 °С, в южной части +28...+32 °С.

Она также добавила, что в течение недели дожди будут преобладать в районе Карпат.

В Киеве в понедельник ожидаются кратковременные дожди с грозами, а температура воздуха днем будет комфортной - +22...+24 °С.

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