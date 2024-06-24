На грецькому острові Гідра згорів єдиний ліс через феєрверк з яхти: заарештовано 13 туристів

Туристи запустили салют з яхти, внаслідок чого спалахнула пожежа, яку вони намагалися безуспішно приборкати самі, зрештою вони викликали пожежників та втекли.

Джерело фото: Daily Mail

На грецькому острові Гідра спалахнула лісова пожежа після запуску феєрверка з яхти. Внаслідок інциденту згорів єдиний сосновий ліс на острові. Влада Греції заарештувала 13 членів екіпажу та пасажирів яхти, повідомляє Daily Mail.

За даними грецьких ЗМІ, пожежу спричинили відпочивальники з Казахстану. Яхту орендували 17 туристів з Казахстану, 13 з яких було заарештовано.

Спершу вони намагалися загасити вогонь самостійно, але безуспішно. Викликавши рятувальників, туристи втекли з місця події. Зрештою, пожежу вдалося ліквідувати.

У суботу на острові Андрос виникла ще одна пожежа, через яку евакуювали чотири села за допомогою літаків і вертольотів.

Греція посилила покарання за підпали: винним загрожує до 20 років ув'язнення і штраф до 200 000 євро. Мер Гідри Гіоргос Кукудакіс заявив про намір подати до суду на відпочивальників з яхти.

Греція готується до складного літа через високі температури і сильні вітри, що створюють високий ризик лісових пожеж.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.