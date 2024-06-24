Ездил между городами и якобы болел гепатитом С: судили киевлянина за уклонение от мобилизации

Мужчина прошел медкомиссию на Тернопольщине, которая признала его годным, после чего он сбежал в Киев, а потом заявлял, что якобы болеет гепатитом С.

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Житель Киева, который более двух лет избегал мобилизации, был приговорен Тернопольским горрайонным судом Тернопольской области к трем годам лишения свободы. На судебном заседании мужчина своей вины не признал.

Об этом говорится в приговоре суда по делу №607/15553/22, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений 19 июня.

Согласно документу, киевлянин переехал в Тернопольскую область в марте 2022 года, где стал на воинский учет и прошел медицинскую комиссию, которая признала его годным к мобилизации. Однако после получения повестки мужчина не явился в ТЦК и вернулся в Киев.

После этого ему была выписана повестка, и прибыв на указанное время, он сообщил, что болеет гепатитом С, после чего получил направление на прохождение ВВК. 21 марта 2022 года он явился в больницу для сдачи анализов, а 28 марта был выписан из медицинского учреждения и сразу явился в РТЦК, где его отправили на следующий день из-за окончания рабочего дня. 31 марта ему выдали новую повестку на 1 апреля, и он должен был явиться 6 апреля. В этот день он поехал в Киев. В столице он прибыл в местный ТЦК 11 апреля.

По словам работника ТЦК, обвиняемый неделю находился в больнице и был выписан со справкой об удовлетворительном состоянии здоровья для предъявления в РТЦК и СП.

Суд признал мужчину виновным по статье «Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации» Уголовного кодекса Украины и приговорил его к трем годам заключения. На суде мужчина свою вину отрицал, а решение еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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