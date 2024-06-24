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Самые мощные солнечные вспышки возвращаются: ожидаются новые магнитные бури

09:42, 24 июня 2024
К Земле приближается регион Солнца, который вызывает сильнейшие вспышки.
Самые мощные солнечные вспышки возвращаются: ожидаются новые магнитные бури
Источник фото: Фокус
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К Земле снова приближается активная область Солнца, которая является источником сильнейших вспышек. Об этом сообщает издание The Watchers.

Согласно информации, эта область уже вызвала сильную солнечную вспышку. Событие началось 23 июня в 12:51 UTC (15:51 по Киеву) и закончилось в 13:11 UTC (16:11 по Киеву). Влияние от этой вспышки было ощутимо в Атлантическом океане, Европе и Африке.

Нет никаких признаков того, что произошел выброс корональной массы. Однако, даже если бы он и произошел, текущее расположение этой активной области не способствует направлению потоков на Землю. Однако, по данным издания, ситуация изменится в ближайшие дни, когда активная область Солнца вернется в более геоэффективное положение.

Во время своего майского вращения эта область Солнца вызвала около 100 солнечных вспышек М-класса и более 10 Х-класса. Несколько из этих вспышек привели к геомагнитной буре класса G5, самой сильной с 2003 года. 14 мая в этом регионе произошла вспышка X8.7, которая сейчас является самой сильной вспышкой на Солнце в 25-м солнечном цикле.

Ранее этот активный регион был обозначен номерами 3664 и 3697. Во время майского вращения Солнца вокруг Земли он вызвал примерно 100 солнечных вспышек класса M и более 10 вспышек класса X.

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