Село Побєда стане Перемогою: в Раді зареєстрували законопроект щодо перейменування 83 населених пунктів

В Україні планують перейменувати 83 населені пункти, які не відповідають стандартам державної мови.

У Верховній раді зареєстрований законопроект про перейменування 83 населених пунктів по всій країні, які не відповідають стандартам державної мови.

Проект Постанови про перейменування окремих населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови №11363 від 21 червня 2024 року оприлюднений на сайті Парламенту, включає пропозиції 83 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях. Серед них - 1 місто, 10 селищ та 72 села.

Зокрема, село Побєда планується перейменувати на Перемогу, Луганській області пропонується перейменувати місто Сорокине Довжанського району на Сорочине. Інші пропозиції включають перейменування Юр’ївки на Юріївку, Майського на Гайок та Травкиного на Травчине.

Раніше, органам місцевого самоврядування та військовим адміністраціям було доручено у шестимісячний строк внести на розгляд Ради пропозиції щодо перейменування.

Рішення про перейменування населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови, приймається Верховною Радою на підставі рекомендацій Національної комісії зі стандартів державної мови.

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