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Верховна Рада провалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів

12:04, 18 вересня 2024
Після провалу голосування про перейменування понад 300 населених пунктів частина депутатів заблокувала трибуну.
Верховна Рада провалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів
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У середу, 18 вересня, Верховна Рада провалила постанову про перейменування 333 населених пунктів в межах завершення деколонізації і декомунізації. Про це повідомили народні депутати у соцмережах.

Після цього частина депутатів заблокувала трибуну. Вони вимагають зібратися на погоджувальну раду, щоб винести нову постанову про декомунізацію і деколонізацію населених пунктів.

У постановійшлося про перейменування географічних об’єктів, що пов’язане з необхідністю приведення назв таких географічних об’єктів у відповідність із вимогами закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Також ми писали, що в Раді зареєстрували законопроект щодо перейменування 83 населених пунктів.

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