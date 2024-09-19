Рада поддержала переименование 327 населенных пунктов в рамках дерусификации

Переименовываются названия населенных пунктов, содержащих российские и советские нарративы или русифицированные названия.

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Как известно, 18 сентября Верховная Рада провалила постановление о переименовании более 300 населенных пунктов.

Уже 18 сентября парламент поддержал новое постановление об изменении названий 327 населенных пунктов. Но из варианта, который вчера голосовали, изъяли 6 населенных пунктов. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

За документ отдали свои голоса 281 нардеп.

Целью Постановления является приведение названий населенных пунктов в соответствие с требованиями законодательства о деколонизации и дерусификации, устранении символики российской империи и советских времен.

Так, переименованию подлежат, в частности:

- названия, посвященные деятелям российской империи, ссср или российской федерации, способствовавшие имперской политике.

- названия, связанные с событиями или символами, пропагандирующими российскую имперскую политику.

- названия, не отвечающие стандартам государственного языка.

Ранее сообщалось, что в Раде зарегистрировали законопроект о переименовании 83 населенных пунктов.

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