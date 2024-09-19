Верховная Рада уволила Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности

Марьяну Безуглую перевели из оборонного Комитета в международный.

Парламент проголосовал за увольнение Марьяны Безуглой с должности заместителя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороне и разведке и члена Комитета.

Как писала «Судебно-юридическая газета», глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления 12041 о переходе народного депутата Марьяны Безуглой в парламентский Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентскому сотрудничеству.

«Возникла необходимость провести изменения в составе Комитетов Верховной Рады Украины в соответствии с пожеланиями народных депутатов Украины, интересами государства и в соответствии с требованиями общества» - говорится в пояснительной записке, подписанной Арахамией.

Таким образом, она будет отозвана с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороне и разведке.

В свою очередь, Марьяна Безуглая опубликовала заявление на имя спикера Руслана Стефанчука, где речь идет о просьбе перевести его в другой Комитет.

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