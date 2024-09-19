Верховная Рада поддержала законопроект о приватизации государственных банков

Законопроект расширяет круг потенциальных инвесторов, продажа которым готова рассмотреть государство.

Верховная Рада 19 сентября поддержала во втором чтении законопроект об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков 11474.

За проголосовало 260 депутатов.

В частности, проект закона:

расширяет круг потенциальных инвесторов, продажа которым готова рассмотреть государство;

разрешает продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе);

повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продажам;

включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продажам и процедуре самой продажи;

обновляет правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;

учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;

приводит требования к договору купли-продажи в соответствии с рыночными практиками;

предотвращает негативное влияние на процедуру продажи (например, остановку продаж) со стороны бывших бенефициарных собственников или текущих миноритарных акционеров.

усиленную прозрачность проведения процедуры продаж путем увеличения объема информации, подлежащей обнародованию, и проведения торгов через электронную торговую систему.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.