Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Верховная Рада поддержала законопроект о приватизации государственных банков

12:00, 19 сентября 2024
Законопроект расширяет круг потенциальных инвесторов, продажа которым готова рассмотреть государство.
Верховная Рада поддержала законопроект о приватизации государственных банков
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 19 сентября поддержала во втором чтении законопроект об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков 11474.

За проголосовало 260 депутатов.

В частности, проект закона:

  • расширяет круг потенциальных инвесторов, продажа которым готова рассмотреть государство;
  • разрешает продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе);
  • повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продажам;
  • включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продажам и процедуре самой продажи;
  • обновляет правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;
  • учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;
  • приводит требования к договору купли-продажи в соответствии с рыночными практиками;
  • предотвращает негативное влияние на процедуру продажи (например, остановку продаж) со стороны бывших бенефициарных собственников или текущих миноритарных акционеров.
  • усиленную прозрачность проведения процедуры продаж путем увеличения объема информации, подлежащей обнародованию, и проведения торгов через электронную торговую систему.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Глава ГСА объяснил, заложены ли в проект бюджета на 2025 год средства на выплату ежемесячных премий судьям до 40%

В проекте бюджета дополнительно заложили 1,3 млрд грн на выплату судейского вознаграждения, отметил Максим Пампура, отвечая на вопрос о перспективах выполнения нормы о премиях судьям.

Глава ВККС объяснил, будет ли снижен проходной балл за этап тестирования когнитивных способностей

Комиссия хотела бы иметь возможность уменьшить проходной балл за этот этап, но пока это невозможно – глава ВККС Андрей Пасечник.

У главы ВККС Андрея Пасечника поинтересовались, испытывает ли Комиссия «моббинг» со стороны ГРД в связи с призывами игнорировать решение БП ВС относительно субъекта оценивания судьи

Председатель ВККС Андрей Пасичник, отвечая на вопрос о назначении в пленарном составе рассмотрения вопроса оценивания судей, которые уже прошли его в коллегии, и призывов к игнорированию Комиссией решения БП ВС, отметил, что Общественный совет добропорядочности не является работодателем для ВККС, поэтому такого явления , как «моббинг» здесь быть не может.

XX съезд судей Украины: текстовая и онлайн трансляция, день второй

Обсуждение проблем судебной власти, доклады главы ВККС и и. о. главы Государственной судебной администрации.

Организатор коррупционного преступления сможет избежать перспективы тюрьмы при разоблачении другого организатора – законопроект

Размер штрафа для коррупционеров в случае принятия законопроекта о соглашениях со следствием будет составлять от 340 тысяч до 102 млн грн.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду