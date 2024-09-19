Верховная Рада поддержала законопроект о приватизации государственных банков

12:00, 19 сентября 2024
Законопроект расширяет круг потенциальных инвесторов, продажа которым готова рассмотреть государство.
Верховная Рада 19 сентября поддержала во втором чтении законопроект об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков 11474.
За проголосовало 260 депутатов.
В частности, проект закона:
- расширяет круг потенциальных инвесторов, продажа которым готова рассмотреть государство;
- разрешает продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе);
- повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продажам;
- включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продажам и процедуре самой продажи;
- обновляет правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;
- учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;
- приводит требования к договору купли-продажи в соответствии с рыночными практиками;
- предотвращает негативное влияние на процедуру продажи (например, остановку продаж) со стороны бывших бенефициарных собственников или текущих миноритарных акционеров.
- усиленную прозрачность проведения процедуры продаж путем увеличения объема информации, подлежащей обнародованию, и проведения торгов через электронную торговую систему.
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