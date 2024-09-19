Верховна Рада підтримала законопроект про приватизацію державних банків

Законопроєкт розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава.

Верховна Рада 19 вересня підтримала у другому читанні законопроект про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків 11474.

За проголосували 260 депутатів.

Зокрема, проект закону:

розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;

дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);

підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;

включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;

оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;

враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;

приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;

запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.

посилену прозорість проведення процедури продажу шляхом збільшення обсягу інформації, що підлягає оприлюдненню, та проведення торгів через електронну торгову систему.

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