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Верховна Рада підтримала законопроект про приватизацію державних банків

12:00, 19 вересня 2024
Законопроєкт розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава.
Верховна Рада підтримала законопроект про приватизацію державних банків
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Верховна Рада 19 вересня підтримала у другому читанні законопроект про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків 11474.

За проголосували 260 депутатів.

Зокрема, проект закону:

  • розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;
  • дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);
  • підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;
  • включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;
  • оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;
  • враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;
  • приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;
  • запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.
  • посилену прозорість проведення процедури продажу шляхом збільшення обсягу інформації, що підлягає оприлюдненню, та проведення торгів через електронну торгову систему.

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