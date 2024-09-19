ВККС рекомендувала призначити на посади двох суддів

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

У середу, 18 вересня, в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про рекомендування для призначення на посади суддів.

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення рекомендувати:

Скибу Миколу Миколайовича для призначення на посаду судді Дзержинського міського суду Донецької області;

Войнаровського Ігоря Володимировича для призначення на посаду судді Шаргородського районного суду Вінницької області.

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