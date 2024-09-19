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У Верховній Раді розробили законопроєкт про обмежену банківську ліцензію

15:09, 19 вересня 2024
В Україні можуть з'явитися банки фінансової інклюзії.
У Верховній Раді розробили законопроєкт про обмежену банківську ліцензію
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У Верховній Раді розробили проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні. Як пояснив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, це про створення правових засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг – банків фінансової інклюзії, які будуть працювати на підставі обмеженої банківської ліцензії.

«Метою діяльності таких банків буде забезпечення належного доступу до фінансових послуг як громадян України (зокрема, соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях (на кшталт високогірних регіонів)», – пояснив депутат.

Відповідно до законопроєкту, компанія, яка вже широко присутня своїми відділеннями по всій території України (як, наприклад, Укрпошта, Нова Пошта, інші поштові оператори, розгалужені небанківські фінансові установи тощо) зможуть, отримавши обмежену банківську ліцензію, надавати банківські послуги з деякими обмеженнями у тих місцях, де немає чи недостатньо банківських відділень.

В той же час, діючий банк зможе за бажанням поміняти свою банківську ліцензію на обмежену та зосередитися на наданні таких обмежених банківських послуг.

«Прийняття законопроєкту дасть змогу людям у найвіддаленіших або непривабливих для банків місцевостях мати доступ до хоча б простих банківських послуг», – пояснив народний депутат.

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