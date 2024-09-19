В Верховной Раде разработали законопроект об ограниченной банковской лицензии

У Украины могут появиться банки финансовой инклюзии.

В Верховной Раде был разработан проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии финансовой инклюзии в Украине. Как пояснил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, это о создании правовых основ для появления на рынке финансовых услуг Украины новой разновидности предоставлятелей финансовых услуг – банков финансовой инклюзии, которые будут работать на основании ограниченной банковской лицензии.

«Целью деятельности таких банков будет обеспечение надлежащего доступа к финансовым услугам как граждан Украины (в частности, социально уязвимых групп населения), так и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях (вроде высокогорных регионов)», – объяснил депутат.

Согласно законопроекту, компания, которая уже широко присутствует своими отделениями по всей территории Украины (как, например, Укрпочта, Новая Почта, другие почтовые операторы, разветвленные небанковские финансовые учреждения и т.п.) смогут, получив ограниченную банковскую лицензию, предоставлять банковские услуги с некоторыми ограничениями в тех местах, где нет или недостаточно банковских отделений.

В то же время действующий банк сможет по желанию поменять свою банковскую лицензию на ограниченную и сосредоточиться на предоставлении таких ограниченных банковских услуг.

«Принятие законопроекта позволит людям в самых отдаленных или непривлекательных для банков местностях иметь доступ к хотя бы простым банковским услугам», – объяснил народный депутат.

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