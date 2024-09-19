У главы ВККС Андрея Пасечника поинтересовались, испытывает ли Комиссия «моббинг» со стороны ГРД в связи с призывами игнорировать решение БП ВС относительно субъекта оценивания судьи

Председатель ВККС Андрей Пасичник, отвечая на вопрос о назначении в пленарном составе рассмотрения вопроса оценивания судей, которые уже прошли его в коллегии, и призывов к игнорированию Комиссией решения БП ВС, отметил, что Общественный совет добропорядочности не является работодателем для ВККС, поэтому такого явления , как «моббинг» здесь быть не может.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», вокруг решения Большой Палаты Верховного Суда от 13 июня 2024 года по делу №9901/198/20 по субъекту, который должен ставить точку в вопросе оценивания судьи на соответствие занимаемой должности и принимать окончательное решение, разгорелась настоящая дискуссия. 1 августа ГРД публично предложила ВККС провести оценивание судей Верховного Суда на соответствие занимаемой должности.

«Нас по сути призывают не выполнять решения Большой Палаты Верховного Суда, говорят, что Комиссия должна игнорировать решение Большой Палаты, то есть делать вид, что ничего не произошло», - рассказали «Судебно-юридической газете» источники в ВККС.

Во время выступления на съезде судей Украины 19 сентября председателя ВККС Андрея Пасечника судья Хозяйственного суда Киева Инна Отрош задала ему вопрос, испытывает ли Комиссия давление или даже «моббинг» в связи с призывами ГРД, а также на каком основании вопрос об оценивании судьи, которая уже прошла коллегию, был поставлен ​​в повестку дня Комиссии в пленарном составе.

«В июле 2024 года Большая Палата Верховного Суда приняла постановление, согласно которому было принято, по моему мнению, эпохальное решение, в котором указано о незаконности проведения пленарных заседаний в рамках оценивания на соответствие занимаемой должности до внесения изменений в закон о судоустройстве. То есть все судьи, которые проходили оценивание на соответствие занимаемой должности до 30 декабря 2023 года, до внесения изменений в закон, должны были проходить только коллегию. Единственным императивно определенным субъектом была коллегия ВККС. Соответственно пленарные заседания по этому вопросу являются противоречащими закону.

Известно также, что сейчас постоянно в медиа появляются призывы по поводу игнорирования этого решения БП ВС, к ВККС – все равно проводить пленарные заседания для рассмотрения этого вопроса, и к ВСП – принимать решения на основании таких пленарных заседаний в отношении судей, прошедших коллегию ВККС еще в 2018–2019 годах.

Недавно уже после решения БП ВС, 16 сентября, ВККС было назначено заседание в пленарном составе по оцениванию судьи, которая прошла коллегию в 2018-2019 годах. То есть до внесения изменений в закон. Согласно постановлению БП ВС, ее решение не является решением индивидуального действия, изложена четко ее правовая позиция относительно того, кто является субъектом проведения оценивания, и что пленарное рассмотрение невозможно. Этот вывод БП ВС является обязательным для всех субъектов в сфере оценивания, в том числе для ВККС.

В связи с чем у судей возникает вопрос, на каком правовом основании ВККС вызывает после решения Большой Палаты в пленарное заседание судью?

Кроме того, я последнюю неделю слышу от коллег из разных судов, что ВККС направляет запросы на получение определенной информации в рамках оценивания. Это опять же относительно судей, прошедших коллегию до внесения изменений в закон, и относительно которых не должно проходить пленарное заседание.

Итак, на каком правовом основании ВККС игнорирует заключение Большой Палаты Верховного Суда? Испытываете ли Вы или другие члены Комиссии определенное давление или моббинг со стороны ГРД на Комиссию, учитывая призывы игнорировать это решение БП ВС? Так, в начале заседания 16 сентября при определении повестки дня один член Комиссии спросил, зачем ставить такой вопрос в повестку дня, ведь БП ВС сказала, что это незаконно, другие члены Комиссии начали спорить и пошли в совещательную, отложив рассмотрение вопроса на неопределенное время» – отметила Инна Отрош.

Председатель ВККС Андрей Пасечник ответил, что по сотрудничеству с ГРД априори никакого моббинга быть не может, потому что это явление, которое может возникать между работодателем и работником.

«Ни мы в отношении ГРД, ни ГРД в отношении ВККС не являемся ни работодателем, ни работником в соответствии с положениями КЗоТ. Я лично никаких проблем в наших отношениях не вижу», - отметил Пасечник.

«Что касается вынесения этого вопроса на пленарный состав ВККС. Комиссия не рассмотрела этот вопрос, не приняла решение.

Речь шла только о включении вопроса в список вопросов. Согласно регламенту любой член Комиссии, и это, по-видимому, аналогия со статусом независимого лица – судьи – любой член Комиссии как независимое лицо в своей профессиональной деятельности, имеет право обратиться к председателю Комиссии с предложением включить любой вопрос в порядок. Итак, член ВККС обратился с предложением включить вопрос в повестку дня. Речь не шла о принятии какого-либо решения. Речь шла о процедурном моменте, включении в повестку. Согласно регламенту это вправе сделать кто-либо, нет никаких ограничений. Следовательно, это и было осуществлено», - ответил Пасечник.

Также Инна Отрош уточнила, на каком основании собираются персональные данные по судьям, которые прошли оценивание в коллегии, когда это осуществляется вопреки решению Большой Палаты ВС.

«Со всем уважением, но я не смогу дать ответ на этот вопрос. Потому что мне не может быть известно обо всех запросах, которые идут от каждого из членов ВККС к судьям. У меня такой информации нет» - отметил Пасечник.

В то же время, он отметил, что более 500 судей первой инстанции принимают участие в конкурсе на апелляции.

«Сейчас у нас идет активная фаза подготовки к собеседованиям, которые мы планируем начать в январе. Мне точно известно, что многие запросы сейчас планируются или направляются в рамках процедуры подготовки к собеседованиям. Возможно, вероятно, эти запросы в этой процедуре направлялись. Но нужно понимать предмет, чтобы ответить. Я не знаю, о каких запросах идет речь» - ответил глава ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

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