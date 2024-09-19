При поддержке Елены Зеленской в ​​Украине запустили кампанию для преодоления гендерного разрыва в оплате труда

Как отмечают в кампании, в Украине разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами на 2021 год составил 18,6%.

В Украине запустили кампанию «Конечно, сможешь!» о преодолении разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами, преодолении гендерных стереотипов в профессиональной сфере. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

Как отмечают в кампании, в Украине гендерный разрыв в оплате труда на 2021 год составил 18,6%.

В НАГС отмечают, что сегодня Украина является лидером по показателю привлечения женщин в профессиональные и технические сферы. Впрочем, только 15% компаний принадлежат женщинам, и только в 17,7% бизнесов женщины занимают руководящие должности.

«Неравенство нельзя оправдывать ничем, даже войной. Украина должна быть примером во всем, прежде всего, в отношении своих граждан и их благосостояния. Наши женщины имеют право на достойную оплату труда и в мирное время, и во время обороны», - отмечают в сообщении.

Информационная кампания «Конечно, сможешь!» реализуется ООН Женщины в партнерстве с Министерством экономики Украины и Офисом первой леди при финансовой поддержке Правительства Швеции.

На страницах кампании женщины смогут узнать о возможностях профессионального развития, а работодатели – понять, что без разрыва в оплате труда выиграют все стороны.

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