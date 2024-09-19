Верховная Рада сделала первый шаг к реформе Счетной палаты

Парламент поддержал в первом чтении законопроект о реформе Счетной палаты.

Фото: ukrinform.com

В четверг, 19 сентября, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект 10044-д, предусматривающий реформу Счетной палаты.

За документ проголосовало 246 нардепов.

Документ направлен на усовершенствование деятельности Счетной палаты в соответствии с международными стандартами и устранение основных проблем государственного внешнего контроля с учетом рекомендаций международных партнеров Украины.

«Реформа Счетной палаты в этом году в фокусе всех международных партнеров. Принятие законопроекта – одно из двух условий США для предоставления прямой бюджетной помощи ($500 млн после I чтения и еще $1 млрд после второго), а также принятие законопроекта очень вероятно станет структурным маяком МВФ после пятого пересмотра только что завершившейся программы», - прокомментировала законопроект его инициатор, председатель Комитета Рады по вопросам бюджета, народный депутат от «Слуги Народа» Роксолана Пидласа.

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