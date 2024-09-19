Нужно ли предпринимателю регистрироваться плательщиком акциза при ввозе горючего для собственного потребления

Если ввозимое топливо используется исключительно для собственных нужд или промышленной переработки, при этом оно хранится в помещении или на территории, не являющейся акцизным складом, то предприниматель не является плательщиком акциза.

Государственная налоговая служба рассказала, необходимо ли субъекту хозяйствования регистрироваться плательщиком акцизного налога, составлять и регистрировать акцизные накладные при ввозе горючего на таможенную территорию Украины исключительно для нужд собственного потребления или промышленной переработки

Пунктом 231.1 НКУ определено, в частности, что при ввозе на таможенную территорию Украины горючего, с которого уплачен акцизный налог, или на условиях, определенных ст. 229 НКУ, налогоплательщик обязан составить в электронной форме акцизную накладную по каждому коду товарной подкатегории согласно УКТ ВЭД с использованием квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, базирующейся на квалифицированном сертификате электронной подписи, уполномоченной 05 октября 2017 года №2155-VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» и зарегистрировать такую ​​акцизную накладную в Едином реестре акцизных накладных.

Также, п. 231.3 НКУ определено, в частности, что акцизная накладная составляется налогоплательщиком в день ввоза на таможенную территорию Украины горючего.

Лицо, ввозящее горючее на таможенную территорию Украины, обязано составить акцизную накладную в одном экземпляре на основании данных соответствующей таможенной декларации.

Лицо, составившее акцизную накладную в одном экземпляре, обязано зарегистрировать такую ​​акцизную накладную в ЕРАН.

Право на составление акцизных накладных предоставляется исключительно лицам, зарегистрированным в качестве плательщиков акцизного налога в порядке, предусмотренном ст. 212 НКУ.

Пунктом 6 Порядка электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового, утвержденного постановлением КМУ от 24.04.2019 года №408 определено, в частности, что регистрация плательщика акцизного налога осуществляется на основании представления лицом не позднее чем за три рабочих дня до начала ввоза на таможенную территорию Украины заявления о регистрации плательщика акцизного налога по реализации горючего или спирта этилового и/или акцизных складов, форма которого утверждается Министерством финансов Украины.

Заявление составляется и подается в контролирующий орган по основному месту учета лица как налогоплательщика с использованием средств электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов в сфере электронного документооборота и электронных доверительных услуг.

Согласно п.п. 212.1.15 НКУ плательщиком акцизного налога является лицо (в том числе юридическое лицо, ведущее учет результатов деятельности по договору о совместной деятельности без создания юридического лица), постоянное представительство, реализующее горючее или спирт этиловый.

Согласно п.п. 14.1.212 НКУ реализация горючего для целей разд. VI НКУ – любые операции по физической передаче (отпуску, отгрузке) горючего с переходом права собственности на такое горючее или без такого перехода, за плату (компенсацию) или без такой платы на таможенной территории Украины с акцизного состава/акцизного состава передвижного:

в акцизный состав;

к акцизному составу передвижного;

для собственного потребления или промышленной переработки;

любым другим лицам.

Согласно п.п. 14.1.6 НКУ акцизный склад – это помещение или территория на таможенной территории Украины, где распорядитель акцизного склада осуществляет свою хозяйственную деятельность путем выработки, обработки (переработки), смешивания, разлива, погрузки-разгрузки, хранения, реализации горючего.

Согласно подпунктам «б» и «в» п.п. 14.1.6 НКУ не является акцизным составом:

б) помещения или территория, на каждой из которых общая емкость расположенных емкостей для погрузки-разгрузки и хранения горючего не превышает 200 кубических метров, а предприятие (кроме плательщика единого налога четвертой группы) – собственник или пользователь такого помещения или территории получает в течение календарного года горючее в объемах, не превышающих 1000 кубических метров (без учета объема горючего, полученного через топливораздаточные колонки в местах розничной торговли горючим, на которые получены соответствующие лицензии), и использует горючее исключительно для нужд собственного потребления или промышленной переработки и не осуществляет операций по реализации и хранению горючего другим лицам.

Критерий, определенный этим подпунктом, относительно общей емкости емкостей для погрузки-разгрузки и хранения горючего не применяется к емкостям хозяйствующих субъектов, которые являются распорядителями хотя бы одного акцизного состава;

в) помещение или территория независимо от общей емкости расположенных емкостей для погрузки-разгрузки и хранения горючего, собственником или пользователем которых является предприятие – плательщик единого налога четвертой группы, получающий в течение календарного года топливо в объемах, не превышающих 10000 кубических метров (без учета объема горючего, полученного через топливораздаточные колонки в местах розничной торговли горючим, на которые получены соответствующие лицензии), и использует горючее исключительно для нужд собственного потребления и не осуществляет операций по реализации и хранению горючего другим лицам.

Следовательно, если предприятие, осуществляющее ввоз горючего на таможенной территории Украины, использует горючее исключительно для нужд собственного потребления или промышленной переработки, не осуществляет операции, являющиеся операциями по реализации и хранению горючего другим лицам в понимании п.п. 14.1.212 НКУ, а горючее хранится в помещении или на территории, не являющейся акцизным составом в понимании п.п. 14.1.6 НКУ, такой субъект не является распорядителем акцизного состава, не является плательщиком акцизного налога по реализации горючего, соответственно у него отсутствует обязанность регистрироваться плательщиком акцизного налога по реализации горючего и составлять акцизные накладные.

В то же время, если предприятие, осуществляющее ввоз горючего на таможенной территории Украины:

осуществляет операции, являющиеся операциями по реализации и хранению горючего другим лицам в понимании п.п. 14.1.212 НКУ, такой субъект является плательщиком акцизного налога по реализации горючего, который обязан регистрироваться плательщиком акцизного налога по реализации горючего и составлять акцизные накладные, в том числе на операции по ввозу горючего на таможенную территорию Украины;

хранит горючее в помещении или на территории, являющейся акцизным составом в понимании п.п. 14.1.6 НКУ, такой субъект является плательщиком акцизного налога и распорядителем акцизного состава, который обязан регистрироваться плательщиком акцизного налога по реализации горючего, зарегистрировать акцизный состав (акцизные склады) в системе электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового в соответствии с п .п. 230.1.2 НКУ и составлять акцизные накладные, в том числе на операции по ввозу горючего на таможенную территорию Украины.

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