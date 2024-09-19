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В Украине заработала электронная услуга єДозвіл

12:10, 19 сентября 2024
С 18 сентября заработала Единая государственная электронная система разрешительных документов.
В Украине заработала электронная услуга єДозвіл
Фото: ukraina.info
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С 18 сентября в Украине начала работу Единая государственная электронная система разрешительных документов (єДозвіл). Решение о ее запуске было принято правительством еще в начале июля.

В настоящее время в системе доступна одна электронная услуга – регистрация декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда.

«Эта услуга является частью комплексной услуги е-Підприємець. Ранее декларация регистрировалась территориальным центром Гоструда за пять дней. Теперь бизнес сможет подать декларацию удобно и быстро в один клик, а система єДозвіл автоматически проверит и зарегистрирует ее», — заявляла ранее первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По словам Юлии Свириденко, эта электронная услуга нужна предприятиям, имеющим на производстве тяжелые машины и механизмы. В прошлом году документ подали более 13,2 тысяч предпринимателей, в январе-июле 2024 года - почти 8 тысяч.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев сообщил, что на октябрь должны запустить в «єДозвіл» заключение Минэкономики, которое дает право продлить предельный срок расчетов по операциям по экспорту и импорту (в прошлом году бизнесу понадобилось 1,5 тысячи подобных документов).

«В общем, в первоочередных планах – завести в эту цифровую систему 8 наиболее массовых разрешений и лицензий», - сообщил он.

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