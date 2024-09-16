Практика судов
  1. В Украине

В Украине для бизнеса с 18 сентября заработает электронная услуга єДозвіл

15:05, 16 сентября 2024
18 сентября заработает первая электронная услуга.
В Украине для бизнеса с 18 сентября заработает электронная услуга єДозвіл
Источник фото: Министерство экономики Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Единая государственная электронная система разрешительных документов (єДозвіл) станет доступной для предпринимателей. Уже 18 сентября заработает первая электронная услуга. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Мы запускаем систему єДозвіл. Уже послезавтра предпринимателям на портале Дія станет доступная услуга по регистрации декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда. Эта услуга является частью комплексной услуги е-Підприємець. Ранее декларация регистрировалась территориальным центром Гоструда за пять дней. Теперь бизнес сможет подать декларацию удобно и быстро в один клик, а система єДозвіл автоматически проверит и зарегистрирует ее», — сказала она.

По словам Юлии Свириденко, эта электронная услуга нужна предприятиям, имеющим на производстве тяжелые машины и механизмы. В прошлом году документ подали более 13,2 тысяч предпринимателей, в январе-июле 2024 года - почти 8 тысяч.

Если раньше документ могли вернуть, если не хватало определенной информации, и бизнесу приходилось проходить весь процесс заново, тратя время, то сейчас благодаря єДозвілу процесс подачи деклараций будет автоматизирован.

Система проследит за полнотой информации и укажет, если какое-либо из полей не заполнено. При условии заполнения всех полей возвращений не будет вообще. То есть, если удалось отправить декларацию через Дію, тогда система ее автоматически примет.

По словам Юлии Свириденко, Правительство работает над расширением перечня услуг, которые бизнес сможет получить через єДозвіл. На заседании 13 сентября Правительство добавило к этому перечню заключение Минэкономики, которое дает право продлить предельный срок расчетов по экспортно-импортным операциям.

«До сегодняшнего дня вывод выдавался в бумажной форме. В скором времени подача документов будет занимать до часу вместо нескольких дней», — рассказала Юлия Свириденко.

В Минэкономики отметили, что эта услуга заработает в октябре и тоже будет доступна в Дії.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурорам в 2025 году увеличат прожиточный минимум для расчета зарплаты, а финансирование прокуратуры вырастет на 3,56 млрд грн

Долгое время для расчета окладов прокуроров использовали прожиточный минимум в 1600 грн, а теперь его увеличат и соответственно на 3,56 млрд грн возрастут расходы на финансирование прокуратуры.

Судей обвинили в том, что они заполнили свои имущественные декларации в рабочее время

Участник судебного процесса обратился в НАПК и решил добиться отвода коллегии судей апелляционного суда.

Финансирование судебной власти в 2025 году останется на уровне текущего года – проект бюджета

Замороженный прожиточный минимум для расчета окладов судей останется на уровне 2102 грн.

Программа МВФ предусматривает повышение НДС при существенных изменениях в бюджет 2025 года

Если в бюджет 2025 года будут вносить существенные изменения, дополнительно могут повысить НДС.

Отбирать новых членов Счетной палаты будут решающим голосом международных экспертов

Бюджетный комитет парламента поддержал реформу Счетной палаты.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    голова Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції