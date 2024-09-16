В Украине для бизнеса с 18 сентября заработает электронная услуга єДозвіл

18 сентября заработает первая электронная услуга.

Источник фото: Министерство экономики Украины

Единая государственная электронная система разрешительных документов (єДозвіл) станет доступной для предпринимателей. Уже 18 сентября заработает первая электронная услуга. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Мы запускаем систему єДозвіл. Уже послезавтра предпринимателям на портале Дія станет доступная услуга по регистрации декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда. Эта услуга является частью комплексной услуги е-Підприємець. Ранее декларация регистрировалась территориальным центром Гоструда за пять дней. Теперь бизнес сможет подать декларацию удобно и быстро в один клик, а система єДозвіл автоматически проверит и зарегистрирует ее», — сказала она.

По словам Юлии Свириденко, эта электронная услуга нужна предприятиям, имеющим на производстве тяжелые машины и механизмы. В прошлом году документ подали более 13,2 тысяч предпринимателей, в январе-июле 2024 года - почти 8 тысяч.

Если раньше документ могли вернуть, если не хватало определенной информации, и бизнесу приходилось проходить весь процесс заново, тратя время, то сейчас благодаря єДозвілу процесс подачи деклараций будет автоматизирован.

Система проследит за полнотой информации и укажет, если какое-либо из полей не заполнено. При условии заполнения всех полей возвращений не будет вообще. То есть, если удалось отправить декларацию через Дію, тогда система ее автоматически примет.

По словам Юлии Свириденко, Правительство работает над расширением перечня услуг, которые бизнес сможет получить через єДозвіл. На заседании 13 сентября Правительство добавило к этому перечню заключение Минэкономики, которое дает право продлить предельный срок расчетов по экспортно-импортным операциям.

«До сегодняшнего дня вывод выдавался в бумажной форме. В скором времени подача документов будет занимать до часу вместо нескольких дней», — рассказала Юлия Свириденко.

В Минэкономики отметили, что эта услуга заработает в октябре и тоже будет доступна в Дії.

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