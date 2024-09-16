Президент Зеленский подписал закон о создании Сил беспилотных систем в ВСУ

Силы беспилотных систем официально в составе ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит в состав Вооруженных сил Украины новую структуру - Силы беспилотных систем.

Речь идет о законопроекте №11507, который вносит изменения в статью 3 Закона «О Вооруженных Силах Украины» с целью усиления возможностей ВСУ в использовании беспилотных и роботизированных систем на воздухе, море и суше.

Изменения в закон направлены на обеспечение готовности Вооруженных сил к применению беспилотных технологий в военных операциях. Отныне к отдельным родам сил ВСУ официально включаются Силы беспилотных систем.

Напомним, что в действующей редакции закона отдельные роды сил ВСУ включают Силы специальных операций, Силы территориальной обороны, Силы логистики, Силы поддержки и Медицинские силы. Реализация закона будет осуществлена в пределах средств бюджета Министерства обороны на соответствующий год.

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