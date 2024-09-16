Судей обвинили в том, что они заполнили свои имущественные декларации в рабочее время

Участник судебного процесса обратился в НАПК и решил добиться отвода коллегии судей апелляционного суда.

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Об очередном способе создания оснований для отстранения судей от рассмотрения судебного дела сообщили в Высший совет правосудия судьи Пятого апелляционного административного суда.

Как рассказали судьи Пятого апелляционного административного суда Вадим Скрипченко и Марат Коваль, с 28 августа в производстве коллегии судей находится апелляционная жалоба на решение Приморского райсуда города Одессы по делу об административном иске гражданина об отмене постановления в деле об административном правонарушении.

Постановлением Пятого апелляционного административного суда указанная апелляционная жалоба была оставлена ​​без движения, а гражданину был предоставлен срок для устранения недостатков жалобы.

Однако в сентябре в апелляционный административный суд поступила новая апелляционная жалоба, которая уже была назначена для рассмотрения в порядке письменного производства.

При этом 11 сентября на электронный адрес суда поступило обращение истца, который сообщил, что, по его мнению, судьи Пятого апелляционного административного суда допустили коррупционное правонарушение.

По мнению автора обращения, ему удалось установить, что судьи – члены коллегии судей, подали декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в свое рабочее время. Дело в том, что дата и время подачи соответствующих деклараций отображаются в Едином государственном реестре деклараций.

К тому же, по мнению автора обращения, судьи Пятого апелляционного административного суда также указали в своих декларациях недостоверные сведения.

О «выявленных» обстоятельствах гражданин проинформировал НАПК и профильный комитет Верховной Рады.

А уже 12 сентября в суд поступили заявления гражданина об отводе коллегии судей.

В свою очередь, судьи Пятого апелляционного административного суда сообщили ВСП, что действия жалобщика направлены на искусственное создание оснований для отстранения коллегии судей от рассмотрения его апелляционных жалоб.

Кроме того, действия жалобщика, по их мнению, обладают признаками попытки влияния на суд и вмешательства в деятельность судей.

Теперь в ситуации, сложившейся в Пятом апелляционном административном суде, предстоит разобраться Высшему совету правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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