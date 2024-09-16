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Суддів звинуватили в тому, що вони заповнювали свої майнові декларації у робочий час

14:45, 16 вересня 2024
Учасник судового процесу звернувся до НАЗК та вирішив домогтися відводу колегії суддів апеляційного суду.
Суддів звинуватили в тому, що вони заповнювали свої майнові декларації у робочий час
фото з відкритих джерел
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Про черговий спосіб створення підстав для усунення суддів від розгляду судової справи повідомили до Вищої ради правосуддя судді П’ятого апеляційного адміністративного суду.

Як розповіли судді П’ятого апеляційного адміністративного суду Вадим Скрипченко та Марат Коваль, з 28 серпня в провадженні колегії суддів перебуває апеляційна скарга на рішення Приморського райсуду міста Одеси у справі за адміністративним позовом громадянина про скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення.

Ухвалою П’ятого апеляційного адміністративного суду зазначена апеляційна скарга була залишена без руху, а громадянину був наданий строк для усунення недоліків скарги.

Однак, у вересні до апеляційного адміністративного суду надійшла нова апеляційна скарга, яка вже була призначена до розгляду в поряду письмового провадження.

При цьому 11 вересня на електрону адресу суду надійшло звернення позивача, який повідомив, що, на його думку, судді П’ятого апеляційного адміністративного суду допустили корупційне правопорушення.

На думку автора звернення, йому вдалося встановити, що судді – члени колегії, у свій робочий час подали декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Справа в тому, що дата та час подання відповідних декларацій відображаються у Єдиному державному реєстрі декларацій.

До того ж, на думку автора звернення, судді П’ятого апеляційного адміністративного суду ще й вказали у своїх деклараціях недостовірні відомості.

Про «виявлені» обставини громадянин поінформував НАЗК та профільний комітет Верховної Ради.

А вже 12 вересня в суд надійшли заяви громадянина про відвід колегії суддів.

У свою чергу, судді П’ятого апеляційного адміністративного суду повідомили до ВРП, що дії скаржника спрямовані на штучне створення підстав для усунення колегії суддів від розгляду його апеляційних скарг.

Крім того, дії скаржника, на їх думку, мають ознаки впливу на суд та втручання в діяльність суддів.

Тепер у ситуації, що склалася в П’ятому апеляційному адміністративному суді, має розібратися Вища рада правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун 

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