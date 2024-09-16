Практика судів
  1. Суспільство

Землю накрила потужна магнітна буря

16:17, 16 вересня 2024
16-17 вересня метеозалежні люди відчуватимуть загострення хронічних захворювань.
Землю накрила потужна магнітна буря
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сильна магнітна буря вдарила по Землі 16 вересня. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Буря викликана найпотужнішим спалахом класу X4.5, який Сонце викинуло 14 вересня. Він супроводжувався корональним викидом маси, який досяг Землі 16 вересня. За прогнозами, магнітна буря буде сильною, категорії G3, очікується, що північні сяйва можна буде побачити набагато далі на південь, ніж зазвичай.

Високий рівень геомагнітної активності на Землі продовжиться до 17 вересня.

Від 19 по 25 вересня геомагнітне поле Землі перебуватиме у спокійному стані, а з 26 по 28 шторми посиляться знову до небезпечного червоного рівня.

Під час магнітних бур багато людей відчувають головний біль, запаморочення, підвищену втому, а також загострення хронічних захворювань. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінфін пропонує виплачувати суддям премії до 40% посадового окладу на місяць

У законі про держбюджет на 2025 рік пропонують встановити виплату премій суддям місцевих суддів до 40% окладу, але звідки будуть брати кошти на ці премії і як це узгоджується із законом про судоустрій – поки невідомо.

Прокурорам у 2025 році збільшать прожитковий мінімум для розрахунку зарплати, а фінансування прокуратури зросте на 3,56 млрд грн

Довгий час для розрахунку окладів прокурорів використовували прожитковий мінімум в 1600 грн, а тепер його збільшать і відповідно на 3,56 млрд грн зростуть видатки на фінансування прокуратури.

Суддів звинуватили в тому, що вони заповнювали свої майнові декларації у робочий час

Учасник судового процесу звернувся до НАЗК та вирішив домогтися відводу колегії суддів апеляційного суду.

Фінансування судової влади у 2025 році залишиться на рівні поточного року – проект бюджету

Заморожений прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів залишиться на рівні 2102 грн.

Програма МВФ передбачає підвищення ПДВ у разі суттєвих змін до бюджету 2025 року

Якщо до бюджету 2025 року будуть вносити суттєві зміни, то додатково можуть підвищити ПДВ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    голова Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції