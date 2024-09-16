Землю накрила потужна магнітна буря

16-17 вересня метеозалежні люди відчуватимуть загострення хронічних захворювань.

Сильна магнітна буря вдарила по Землі 16 вересня. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Буря викликана найпотужнішим спалахом класу X4.5, який Сонце викинуло 14 вересня. Він супроводжувався корональним викидом маси, який досяг Землі 16 вересня. За прогнозами, магнітна буря буде сильною, категорії G3, очікується, що північні сяйва можна буде побачити набагато далі на південь, ніж зазвичай.

Високий рівень геомагнітної активності на Землі продовжиться до 17 вересня.

Від 19 по 25 вересня геомагнітне поле Землі перебуватиме у спокійному стані, а з 26 по 28 шторми посиляться знову до небезпечного червоного рівня.

Під час магнітних бур багато людей відчувають головний біль, запаморочення, підвищену втому, а також загострення хронічних захворювань.

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