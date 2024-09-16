Україна отримає нову партію F-16 від Данії до кінця 2024 року

Міністр оборони Данії підтвердив поставки F-16 Україні.

До кінця 2024 року Україна отримає ще одну партію винищувачів F-16 від Данії, повідомив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен. Хоча точна дата та кількість літаків залишаються засекреченими через міркування оперативної безпеки, очікується, що поставки продовжаться у другій половині наступного року. Про це повідомляє данське видання DR.

Данія вже передала Україні перший винищувач F-16 у серпні цього року і зобов’язалася поставити загалом 19 літаків. «У другій половині 2024 року буде передано ще один F-16», – підтвердив Поульсен.

F-16 Fighting Falcon – багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у США, що став одним із найуспішніших у світі. Завдяки високій маневреності F-16 ефективно веде повітряні бої, а також може завдавати ударів по наземних цілях, здійснювати розвідку та виконувати інші завдання. Він озброєний ракетами класу «повітря-повітря» і «повітря-земля», що робить його універсальним бойовим літаком, який використовують збройні сили багатьох країн світу.

Передача цих винищувачів є частиною підтримки України в її боротьбі проти російської агресії, спрямованої на посилення обороноздатності та зміцнення військової авіації країни.

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