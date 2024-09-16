Украина получит новую партию F-16 от Дании до конца 2024 года

Министр обороны Дании подтвердил поставки F-16 Украине.

До конца 2024 года Украина получит еще одну партию истребителей F-16 от Дании, сообщил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен. Хотя точная дата и количество самолетов остаются засекреченными из соображений оперативной безопасности, ожидается, что поставки продолжатся во второй половине следующего года. Об этом сообщает датское издание DR.

Дания уже передала Украине первый истребитель F-16 в августе этого года и обязалась поставить в общей сложности 19 самолетов. «Во второй половине 2024 года будет передан еще один F-16», - подтвердил Поульсен.

F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в США и ставший одним из самых успешных в мире. Благодаря высокой маневренности F-16 эффективно ведет воздушные бои, а также может наносить удары по наземным целям, осуществлять разведку и выполнять другие задачи. Он вооружен ракетами класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», что делает его универсальным боевым самолетом, который используют вооруженные силы многих стран мира.

Передача этих истребителей является частью поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии, направленной на усиление обороноспособности и укрепление военной авиации страны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.